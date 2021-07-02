В Киеве образовался зрелищный водопад на мосту Патона: видео

На мосту Патона в Киеве случился прорыв трубопровода. Однако там не просто текла вода, но и образовался удивительный водопад, который сверкал на закате солнца.

Это стало известно после того, как обнародовали видео этого инцидента. Оно появилось в местных телеграмм-каналах вечером 1 июля.

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Подробнее об этом водопаде

На этой записи виден обильный поток воды. Он летит с моста и приземляется прямо в Днепр.

Видео сняли примерно тогда, когда и обнародовали. Об этом свидетельствует закат солнца, который виден на фоне.

Водопад на мосту Патона в Киеве: телеграмм R&B News

"Киев.media" сообщает, что там не впервые случается такой инцидент. В частности, 5 июля 2020 года сняли похожую картину.