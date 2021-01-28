25-летний боец ВСУ Андрей Кравец исчез по дороге из поселка городского типа Десна до прифронтового Бахмута еще 6 января. И лишь 28 января стало известно о том, что полицейские нашли тело мужчины.

Источник: пресс-служба полиции Киева По факту гибели мужчины следователи открыли уголовное дело. Если убийцу военного найдут, его посадят на срок от 10 до 15 лет. Смотрите также В Киеве задержали мужчину, который бросался с ножом на прохожего: фото Все обстоятельства смерти Андрея Кравца выясняют правоохранители. Что известно о гибели 25-летнего военного в Киеве

Андрея Кравца нашли мертвым на дне реки Лыбидь / Фото Киева Оперативного Полицейские узнали об исчезновении мужчины от его матери, которая сообщила, что Кравец с 6 января не выходит на связь.

Начались розыски пропавшего, во время которых обнаружилось, что мужчина провожал на поезд своих сослуживцев, после чего пропал.

Впоследствии следователи установили, что военного видели вблизи реки Лыбидь. После многих погружений водолазы нашли тело уроженца Винницы. Что именно делал Кравец у реки, пока неизвестно. Смотрите видео поисков военнослужащего в Киеве: