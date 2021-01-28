Военного, которого более 3 недель искали на Киевщине, нашли убитым: фото
25-летний боец ВСУ Андрей Кравец исчез по дороге из поселка городского типа Десна до прифронтового Бахмута еще 6 января. И лишь 28 января стало известно о том, что полицейские нашли тело мужчины.
Источник: пресс-служба полиции Киева
По факту гибели мужчины следователи открыли уголовное дело. Если убийцу военного найдут, его посадят на срок от 10 до 15 лет.
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Все обстоятельства смерти Андрея Кравца выясняют правоохранители.
Что известно о гибели 25-летнего военного в Киеве
Андрея Кравца нашли мертвым на дне реки Лыбидь / Фото Киева Оперативного
- Полицейские узнали об исчезновении мужчины от его матери, которая сообщила, что Кравец с 6 января не выходит на связь.
- Начались розыски пропавшего, во время которых обнаружилось, что мужчина провожал на поезд своих сослуживцев, после чего пропал.
- Впоследствии следователи установили, что военного видели вблизи реки Лыбидь.
После многих погружений водолазы нашли тело уроженца Винницы. Что именно делал Кравец у реки, пока неизвестно.
Смотрите видео поисков военнослужащего в Киеве:
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