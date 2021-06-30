В результате инцидента транспортное средство на полном ходу влетело в бетонный столб. На месте происшествия работали полицейские и медики скорой.
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Несколько пассажиров маршрутки, которая двигалась со станции метро "Дарница" до улицы Северная, пришлось госпитализировать.
Водитель говорит, что у маршрутки были тормоза
- Инцидент произошел около 18:00 в час пик, когда в транспортном средстве было много людей.
- По словам очевидцев, перед столкновением маршрутка двигалась на немалой скорости.
- Водитель маршрутки травм не получил. Сколько пассажиров пострадали, неизвестно.
- В результате удара транспортное средство получило серьезные повреждения. У него значительно пострадала передняя часть кузова.
Правоохранителям водитель объяснил, что авария произошла из-за того, что у маршрутки отказали тормоза. Все детали ДТП выясняют полицейские. Как могут наказать компанию-перевозчика и самого маршрутчика, если выяснится, что маршрутка ездила неисправной, неизвестно.
Смотрите фото с места ДТП с участием маршрутки в Киеве / Фото dtp.kiev.ua