На Воскресенке в Киеве маршрутка на полном ходу влетела в столб, есть пострадавшие: фото

Очередное ДТП с участием маршрутного такси произошло днем 30 июня на улице Курнатовского в Киеве. Водитель 476 маршрутки не справился с управлением и выехал за пределы дороги.

В результате инцидента транспортное средство на полном ходу влетело в бетонный столб. На месте происшествия работали полицейские и медики скорой.

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Несколько пассажиров маршрутки, которая двигалась со станции метро "Дарница" до улицы Северная, пришлось госпитализировать.

Водитель говорит, что у маршрутки были тормоза

Инцидент произошел около 18:00 в час пик, когда в транспортном средстве было много людей.

По словам очевидцев, перед столкновением маршрутка двигалась на немалой скорости.

Водитель маршрутки травм не получил. Сколько пассажиров пострадали, неизвестно.

В результате удара транспортное средство получило серьезные повреждения. У него значительно пострадала передняя часть кузова.

Правоохранителям водитель объяснил, что авария произошла из-за того, что у маршрутки отказали тормоза. Все детали ДТП выясняют полицейские. Как могут наказать компанию-перевозчика и самого маршрутчика, если выяснится, что маршрутка ездила неисправной, неизвестно.

Смотрите фото с места ДТП с участием маршрутки в Киеве / Фото dtp.kiev.ua

Претензии относительно ужасного состояния маршрутных такси в Киеве звучат от пассажиров частных компаний едва ли не ежедневно. Кроме жалоб относительно постоянных неисправностей, киевляне жалуются на то, что водители транспортных средств постоянно пренебрегают правилами дорожного движения.