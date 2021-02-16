Очередная авария произошла утром 16 февраля неподалеку от международного аэропорта "Киев". Легковушка Opel Astra на немалой скорости догнала микроавтобус "Богдан".

В результате столкновения передняя часть автомобиля почти заехала под маршрутку. Были ли в салоне машин пассажиры, пока неизвестно.

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На месте аварии работают полицейские, которые будут выяснять все обстоятельства произошедшего.

О пострадавших неизвестно

Судя по кадрам с места происшествия, удар выдался довольно сильным. Вполне вероятно, что в аварии пострадали люди. Но в настоящее время данных о травмированных нет.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель Opel не соблюдал безопасный интервал и ехал с превышением скорости.

В результате аварии серьезные повреждения получили оба транспортных средства. "Богдан" значительно помялся сзади, а вот "немец" остался без передней части кузова.

Смотрите видео с места столкновения легковушки и маршрутки в Киеве: