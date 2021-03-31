Работники коммунального предприятия Киевавтодор начали обустраивать переход на Рыльском переулке возле Софийской площади. Обновленный пешеходный переход выполнят из красно-белой бетонной плитки.

Закончить работы по обновлению перехода планируют 3 апреля. До этого переход выглядел довольно невыразительно – зебру рисовали непосредственно на мостовой. Поэтому за крайне короткий срок разметку на дороге уже не было видно.

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С новым подходом коммунальщиков, зебру заменит сама брусчатка.

Запатентованная технология



Коммунальщики разобрали часть старой брусчатки на переходе возле Софийской площади / Фото Киевавтодора

В Киевавтодоре подчеркнули, что на технологию, когда переход обустраивается фигурными элементами мощения, компания недавно получила патент.

ФЭМ, с помощью которых фактически возле перекрестка обустроят переход, изготавливают из бетона повышенной прочности. Плитка толщиной 12 сантиметров.

Кроме того, в компании отметили, что покрытие плитки обеспечивает адекватное сцепление, что отразится на безопасности пешеходов.