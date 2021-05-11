Сейчас в регионах осталось менее 5 тысяч бейби-боксов, а рождается в Украине ежемесячно около 25 тысяч детей. Последний раз пакеты закупались перед новым годом.

Важно Самоценность – тайная суперсила, которой наделяют ребенка его родители

Изменили организатора тендера

Следующий тендер состоится только в июле. К тому же закупка на сумму 620 миллионов гривен будет проходить не на обещанной правительством платформе Prozorro, в частности, ЦЗО "Профессиональные закупки", которая полгода готовилась и отрабатывала специфику пакета малыша, а на базе другой закупочной организации – ЦЗО "Украинские специальные системы" .

Эта организация специализируется на закупке компьютеров и программного обеспечения, то есть специалистов по закупке детских товаров здесь нет. И создана организация несколько месяцев назад.

Указанная закупка в том виде, в котором она объявлена, несет большие риски срыва поставок "Пакетов малыша" в 2021 году,

– объясняют в пресс-службе компании-производителя бэби-боксов Sky Trade.

В чем риск

В компании также объясняют, что заказчиком и закупочной организацией не было проведено открытого обсуждения тендерной документации и технического задания, не было проведено консультаций с экспертами Prozorro и бизнесом, в связи с чем технические условия предмета закупки – содержимого пакетов малыша – дают возможности для поставки некачественных детских товаров.

"А требования тендерной документации не содержат никаких предохранителей от недобросовестной конкуренции и так называемого "тендерного троллинга". Усматриваются большие риски того, что к указанной закупки будут допущены фиктивные компании, которые будут иметь целью срыв закупки и поставок пакетов малыша", – уточнили в Sky Trade.

Предыстория

В прошлом году пакеты малыша отменили, заменив речевой бокс на денежные выплаты. Чтобы получить обещанные государством 5 тысяч гривен, новоиспеченным родителям надо было обежать ряд государственных инстанций, оформить соответствующие документы и – ждать в рассрочку.

В сентябре прошлого года бэби-боксы все же вернули в натуральную форму. Парламент принял соответствующий закон, согласно которому закупки пакетов должны проводиться через систему открытых торгов.