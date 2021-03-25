Правоохоронці схопили чоловіка, який зірвався з балкону багатоповерхівки у Святошинському районі Києва. Сталося це вдень 24 березня.

Про чоловіка, який не зовсім адекватно поводиться, поліцейським повідомила жінка-свідок. Заявниця розповіла, що мешканець багатоповерхівки на вулиці Борщагівській викидає предмети на вулицю з вікна та збирається стрибнути з висоти.

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Патрульні, що прибули на виклик, одразу зрозуміли, що мешканець квартири справді зірветься з балкона на 4 поверсі.

Затягнули вдвох

Інспектори поліції встигли вчасно піднятися вгору та потрапити до житла чоловіка у той момент, коли він вже почав падати.

Патрульний Андрій Гончарук зміг фактично в останній момент вхопити чоловіка за руку.

На допомогу правоохоронцю прийшла його колега Юлія Литвинова, після чого поліцейські вдвох затягнули чоловіка всередину приміщення.

Киянина передали лікарям, які прийняли рішення госпіталізувати його до медичного закладу для психічно хворих.

Дивіться відео рятування киянина, який зірвався з балкона: