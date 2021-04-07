На время локдауна в киевском метро изменят график движения
Из-за стремительного падения пассажиропотока в руководстве КП "Киевский метрополитен" решили оптимизировать график работы подземки. Изменения будут действовать только на время усиленных карантина.
Источник:Киевский метрополитен
Как отметили в пресс-служба метро, новые графики движения пока еще неизвестны. Специалисты предприятия еще работают над созданием оптимального предложения, которая позволит уменьшить расходы на перевозку и обеспечит при этом соблюдение пассажирами карантинных норм.
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Изменения в графике работы решили сделать из-за того, что с начала локдауна в Киеве 5 апреля метрополитеном воспользовались 152 тысяч пассажиров. На следующий день зафиксировали 210 тысяч поездок.
621 миллион недополученных доходов
В метро подчеркнули, что ранее среднесуточный пассажиропоток составил до 1 миллиона человек в сутки. До карантина, в 2019 году, метрополитен перевозил 1,5 миллиона человек в день.
При уменьшении количества пассажиров затраты на саму подземку никак уменьшались. Кроме того, в целом за период локдауна в 2020 году коммунальное предприятие недополучило 621 миллион гривен. Компенсировали выплаты заработной платы, оплаты за электроэнергию и другие расходы для обеспечения работы предприятия из бюджета Киева.
Об изменении графика движения метрополитена ранее говорил и мэр Виталий Кличко.
Мы постоянно мониторим ситуацию. И в случае необходимости будем корректировать график движения и количество транспорта в зависимости от пассажиропотока. Поскольку заполненность подвижного состава сейчас в разы меньше. В том числе временно измениться может и расписание движения поездов метрополитена,
– отметил городской глава столицы во время брифинга.
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