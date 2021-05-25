Кроме этого мужчина должен заплатить компенсацию причиненного вреда. Заседание по этому делу состоялось в Оболонском суде Киева 24 мая.
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За что судили мужчину
Следователи установили, что подозреваемый совершал преступления два раза – 3 и 31 марта 2019 года. Он в медицинской маске врывался в женские уборные торговых центров.
Их он заранее открывал извне и следил, чтобы не было свидетелей. Впоследствии злоумышленник насиловал женщин, которые пришли в уборную и убегал.
Больше о судебном процессе
- Заседание проводили в закрытом режиме с целью предотвращения разглашения подробностей преступлений.
- Обвиняемый несколько раз менял свою тактику защиты.
- Сперва он говорил, что не был в этих местах.
- Когда доказательства исследовали, начал говорить, что делал это в шутку.
- То есть мужчина не признал совершение сексуального насилия.
Подробнее о наказании
Мужчину судили по статье о сексуальном насилии без проникновения в тело потерпевшего. Максимальное наказание за двойное ее нарушение – 7 лет тюрьмы.
Злоумышленник, кроме заключения, также должен заплатить потерпевшим 30 тысяч гривен компенсации. Именно так суд оценил нанесенный им моральный ущерб.