Врывался в женские туалеты: насильнику в Киеве дали только 3 года тюрьмы

Состоялся суд над жителем Полтавы, который в 2019 году насиловал женщин в туалетах торговых центров Киева. Его преступления были спланированы и повторялись несколько раз, однако суд дал ему не максимальное наказание. Насильник проведет в тюрьме лишь 3 года.

Кроме этого мужчина должен заплатить компенсацию причиненного вреда. Заседание по этому делу состоялось в Оболонском суде Киева 24 мая.

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За что судили мужчину

Следователи установили, что подозреваемый совершал преступления два раза – 3 и 31 марта 2019 года. Он в медицинской маске врывался в женские уборные торговых центров.

Их он заранее открывал извне и следил, чтобы не было свидетелей. Впоследствии злоумышленник насиловал женщин, которые пришли в уборную и убегал.

Больше о судебном процессе

Заседание проводили в закрытом режиме с целью предотвращения разглашения подробностей преступлений.

Обвиняемый несколько раз менял свою тактику защиты.

Сперва он говорил, что не был в этих местах.

Когда доказательства исследовали, начал говорить, что делал это в шутку.

То есть мужчина не признал совершение сексуального насилия.

Подробнее о наказании

Мужчину судили по статье о сексуальном насилии без проникновения в тело потерпевшего. Максимальное наказание за двойное ее нарушение – 7 лет тюрьмы.

Злоумышленник, кроме заключения, также должен заплатить потерпевшим 30 тысяч гривен компенсации. Именно так суд оценил нанесенный им моральный ущерб.