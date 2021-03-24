Ситуация с распространением коронавирусной болезни в Киеве продолжает ухудшаться. Мест для лечения тяжело больных фактически не осталось.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил заместитель мэра Киева Владимир Бондаренко. По его словам, больных, которых привозят медики скорой, уже приходится размещать в коридорах медицинских учреждений.

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При этом в областные лечебные учреждения пациентов с COVID-19 или подозрением на инфицирование коронавирусом возить не будут.

Киев снова просит выделить ведомственные больницы

По словам Бондаренко, сейчас все опорные больницы, которые выделяли для больных коронавирусом, загружены на 100%. Кровати в них уже стоят в коридорах.

Загруженность больниц, куда доставляют больных с подозрением, колеблется на уровне 76-80%. Дополнительных договоренностей с Киевской областью в таком случае не может быть, поскольку там также загружены практически все койко-места. Сейчас мы открываем резервы, это установление дополнительных кроватей в коридорах,

– отметил чиновник.

Кроме того, власти Киева в очередной раз обратилась в Кабмин с просьбой перепрофилировать ведомственные больницы под лечения инфицированных коронавирусом. Это придаст столице около 11 тысяч койко-мест, где можно оказывать помощь пациентам с тяжелым течением болезни.

Обратите внимание! Киев является лидером в Украине среди городов с наибольшим количеством случаев заболевания COVID-19. Только за последние сутки в столице официально диагностировали коронавирус у 1 300 пациентов. При этом в лабораториях столицы 23 марта сделали более 3 тысяч положительных ПЦР-тестов.