В Киеве коммунальные службы работали всю новогоднюю ночь и собрали целую кучу мусора. "Киевавтодор" использовал спецтехнику для этого.

Только с Софиевской площади вывезли 83 кубометра. Об этом сообщает коммунальная корпорация "Киевавтодор" в фейсбуке.

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"С начала празднований и до рассвета продолжалась усиленная работа по уборке города. Постоянно очищали от грязи Софийскую площадь, Контрактовую площадь, пешеходно-велосипедный Владимирский мост, территорию возле Арки дружбы народов", – рассказали в компании.

В Киеве коммунальщики всю новогоднюю ночь убирали мусор: смотрите видео

Кстати во Львове коммунальщики в новогоднюю ночь собрали возле елки в центре города два грузовика мусора.