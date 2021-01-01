Как встретили Новый 2021 год в Киеве: коммунальщики вывезли 83 кубометра мусора
В Киеве коммунальные службы работали всю новогоднюю ночь и собрали целую кучу мусора. "Киевавтодор" использовал спецтехнику для этого.
Только с Софиевской площади вывезли 83 кубометра. Об этом сообщает коммунальная корпорация "Киевавтодор" в фейсбуке.
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"С начала празднований и до рассвета продолжалась усиленная работа по уборке города. Постоянно очищали от грязи Софийскую площадь, Контрактовую площадь, пешеходно-велосипедный Владимирский мост, территорию возле Арки дружбы народов", – рассказали в компании.
В Киеве коммунальщики всю новогоднюю ночь убирали мусор: смотрите видео
Кстати во Львове коммунальщики в новогоднюю ночь собрали возле елки в центре города два грузовика мусора.
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