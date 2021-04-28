В Киевском областном совете состоялась смена главы – его возглавила Наталья Гунько из "Слуги народа". Ранее эту должность занимал ее коллега по партии Александр Скляров, которого связывают с одиозным Александром Дубинским.

Примечательно, что выбирали новую главу с организационными осложнениями – сначала депутатов не пускали в сессионный зал, а когда они нашли другое помещение, то там кто-то выключил им свет. Но это не помешало процедуре – новую главу таки выбрали.

Мы об этом ранее писали Киевский облсовет возглавила жена "слуги народа"

За это решение проголосовали 59 депутатов (всего в этом совете работают 84 депутата). Представительницу "Слуги народа" Наталью Гунько поддержали, в частности, фракции "За майбутнє" и ЕС. Это было 27 апреля.

Выбрали в темноте

Избрание Гунько состоялось с техническими проблемами. Сначала депутатов не допустили в зал, где должно было состояться голосование, а когда они перешли в другой, им выключили свет.

Несмотря на это глава счетной комиссии не останавливал процесс: заполнял протоколы и проводил заседание.



Процесс голосования в Киевском облсовете / Фото движения "ЧЕСНО"

Почему поменяли главу

Политические эксперты и журналисты отмечают, что предшественник Натальи Гунько Александр Скляров, связан с одиозным Александром Дубинским, на которого наложили санкции в США и впоследствии выгнали из президентской силы.

По словам журналиста и политика Сергея Лещенко "слуги" решили попрощаться не только с самим Дубинским.

Партия "Слуга народа" закончила процесс расставания с Александром Дубинским, зачистив Киевский областной совет. С поста главы уволен ставленник Дубинского Александр Скляров,

– пишет Лещенко.

Также он добавил, что после будет переформатирована и коалиция, с которой "уберут Тимошенко".

Что известно о Наталье Гунько

Она юрист и жена нардепа от пропрезидентской партии "Слуга народа" Анатолия Гунько, который победил Олега Ляшко на довыборах в Черниговской области на мажоритарном округе № 208 в 2020 году.

Интересно, что Наталья Гунько в предыдущем созыве Киевского облсовета была избрана именно от партии Ляшко.

Ее муж также уже менял партии – раньше он балатировался от "Батькивщины". Об этом пишет Движение "ЧЕСНО".

После избрания на должность Гунько поблагодарила за поддержку – в это время ее коллега подсвечивал выступление с мобильного телефона, ведь свет так и не включили. Смотрите видео: