Не пускали депутатов и выключали свет: так выбирали новую главу Киевского облсовета
В Киевском областном совете состоялась смена главы – его возглавила Наталья Гунько из "Слуги народа". Ранее эту должность занимал ее коллега по партии Александр Скляров, которого связывают с одиозным Александром Дубинским.
Источник:Движение "ЧЕСНО"
Примечательно, что выбирали новую главу с организационными осложнениями – сначала депутатов не пускали в сессионный зал, а когда они нашли другое помещение, то там кто-то выключил им свет. Но это не помешало процедуре – новую главу таки выбрали.
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За это решение проголосовали 59 депутатов (всего в этом совете работают 84 депутата). Представительницу "Слуги народа" Наталью Гунько поддержали, в частности, фракции "За майбутнє" и ЕС. Это было 27 апреля.
Выбрали в темноте
Избрание Гунько состоялось с техническими проблемами. Сначала депутатов не допустили в зал, где должно было состояться голосование, а когда они перешли в другой, им выключили свет.
Несмотря на это глава счетной комиссии не останавливал процесс: заполнял протоколы и проводил заседание.
Процесс голосования в Киевском облсовете / Фото движения "ЧЕСНО"
Почему поменяли главу
Политические эксперты и журналисты отмечают, что предшественник Натальи Гунько Александр Скляров, связан с одиозным Александром Дубинским, на которого наложили санкции в США и впоследствии выгнали из президентской силы.
По словам журналиста и политика Сергея Лещенко "слуги" решили попрощаться не только с самим Дубинским.
Партия "Слуга народа" закончила процесс расставания с Александром Дубинским, зачистив Киевский областной совет. С поста главы уволен ставленник Дубинского Александр Скляров,
– пишет Лещенко.
Также он добавил, что после будет переформатирована и коалиция, с которой "уберут Тимошенко".
Что известно о Наталье Гунько
Она юрист и жена нардепа от пропрезидентской партии "Слуга народа" Анатолия Гунько, который победил Олега Ляшко на довыборах в Черниговской области на мажоритарном округе № 208 в 2020 году.
Интересно, что Наталья Гунько в предыдущем созыве Киевского облсовета была избрана именно от партии Ляшко.
Ее муж также уже менял партии – раньше он балатировался от "Батькивщины". Об этом пишет Движение "ЧЕСНО".
После избрания на должность Гунько поблагодарила за поддержку – в это время ее коллега подсвечивал выступление с мобильного телефона, ведь свет так и не включили. Смотрите видео:
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