ДТП, в которое попало множество автомобилей, произошло на международной трассе E95 на выезде из Киева в направлении Броваров. Информации о пострадавших в результате аварии пока нет.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские и медики скорой, которые осматривают находившихся внутри столкнувшихся между собой машин. Все обстоятельства аварии будут выяснять следователи.

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Информации о том, кто именно из водителей нарушил правила дорожного движения, пока нет.

Машины разбросало по всей дороге

Авария произошла около 17:30 неподалеку от жилого комплекса Scandia в Броварах.

Судя по фотографиям с места происшествия, ДТП произошло на заснеженном участке трассы, где обычно большинство водителей не соблюдает скоростных ограничений.

По неподтвержденным данным, водители собрали классический "паровозик" из-за того, что не успели остановиться и отреагировать на столкновение автомобилей, которые ехали перед ними.

В результате аварии поврежденные машины оказались на разных участках дороги. А огромная фура вообще выехала в кювет.

Мужчине, которого судьи признают виновным в масштабной аварии, грозит штраф в 340 гривен, а также вероятное лишение прав. Если в результате аварии пострадал кто-то из людей, правоохранители могут открыть уголовное производство. Тогда наказание будет зависеть от того, насколько тяжелые травмы получили пострадавшие.



Масштабная авария на выезде из Киева / Фото dtp.kiev.ua