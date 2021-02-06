Платная камера в Лукьяновском СИЗО в Киеве стоит 2 000 гривен в сутки. Она по площади больше обычной камеры, а также имеет новый ремонт и отдельный душ.

В самой дорогой камере следственного изолятора в Украине действует также система скидок: 7 дней пребывания в VIP-камере стоят 8 000 гривен, за месяц придется заплатить 12 000 гривен.

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Что известно о платных камерах в Лукьяновском СИЗО

В изоляторе таких 6, одна из них – женская.

Приблизительная площадь комнат – 35 квадратных метров на 4 человек. Для сравнения: в бесплатных на одного осужденного выделяют 2,5 метра квадратных, а это значит, что в одном помещении находятся 12 – 14 человек.

Для сравнения: в бесплатных на одного осужденного выделяют 2,5 метра квадратных, а это значит, что в одном помещении находятся 12 – 14 человек. В каждой из камер стоят по 4 односпальных кровати. А в бесплатных обычно приходится спать на двухъярусных.

А в бесплатных обычно приходится спать на двухъярусных. В VIP-камерах также есть кондиционер, микроволновая печь, плазменный телевизор, холодильник.

Что касается питания, то дневная норма не отличается от привычной, но есть возможность выбора блюд.

Самое большое преимущество VIP-камер – душ и санузел, которые размещены внутри.

Что известно о платных камерах в Украине

Первые платные камеры появились 8 мая 2020 года в СИЗО Киева, а впоследствии в Виннице, Житомире, Запорожье, Днепре, Николаеве и Одессе.

Вырученные деньги с продажи мест в платных камерах идут на ремонт тех помещений, которые непригодны для нормальной жизни заключенных.

По информации министра юстиции Дениса Малюськи, по состоянию на январь 2021 года общий доход от использования платных камер в следственных изоляторах превысил 2 миллиона гривен.

Как выглядит платная камера в Лукьяновском СИЗО: Фото Лилианы Григорак, "Сегодня"