Как выглядит самая дорогая камера Лукьяновского СИЗО: фото VIP-условий
Как выглядит самая дорогая камера Лукьяновского СИЗО: фото VIP-условий / Фото "Сегодня"
Платная камера в Лукьяновском СИЗО в Киеве стоит 2 000 гривен в сутки. Она по площади больше обычной камеры, а также имеет новый ремонт и отдельный душ.
Источник:"Сегодня"
В самой дорогой камере следственного изолятора в Украине действует также система скидок: 7 дней пребывания в VIP-камере стоят 8 000 гривен, за месяц придется заплатить 12 000 гривен.
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Что известно о платных камерах в Лукьяновском СИЗО
- В изоляторе таких 6, одна из них – женская.
- Приблизительная площадь комнат – 35 квадратных метров на 4 человек. Для сравнения: в бесплатных на одного осужденного выделяют 2,5 метра квадратных, а это значит, что в одном помещении находятся 12 – 14 человек.
- В каждой из камер стоят по 4 односпальных кровати. А в бесплатных обычно приходится спать на двухъярусных.
- В VIP-камерах также есть кондиционер, микроволновая печь, плазменный телевизор, холодильник.
- Что касается питания, то дневная норма не отличается от привычной, но есть возможность выбора блюд.
- Самое большое преимущество VIP-камер – душ и санузел, которые размещены внутри.
Что известно о платных камерах в Украине
- Первые платные камеры появились 8 мая 2020 года в СИЗО Киева, а впоследствии в Виннице, Житомире, Запорожье, Днепре, Николаеве и Одессе.
- Вырученные деньги с продажи мест в платных камерах идут на ремонт тех помещений, которые непригодны для нормальной жизни заключенных.
- По информации министра юстиции Дениса Малюськи, по состоянию на январь 2021 года общий доход от использования платных камер в следственных изоляторах превысил 2 миллиона гривен.
Как выглядит платная камера в Лукьяновском СИЗО: Фото Лилианы Григорак, "Сегодня"
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