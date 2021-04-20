Ситуация стабилизировалась: выйдет ли Киев из красной зоны после Пасхи
По всей стране, в том числе и Киеве ситуация с коронавирусом стабилизировалась. Но в КГГА еще только планируют рассмотреть вопрос об ослаблении карантина в столице. Вероятно, это произойдет в конце недели.
Источник:"Сегодня"
Глава КГГА заявил, что решение о локдауне в столице пересмотрят, учитывая динамику роста заболеваемости и наполненности больниц.
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Что известно о рассмотрении вопроса карантина в Киеве
Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник отметил, что за эпидемиологической ситуацией будут наблюдать в течение этой недели. 23 апреля в Киевском горсовете будут решать относительно ограничений на Пасхальные праздники.
Ситуация в Киеве немного улучшилась, стабилизировалась, но все будет зависеть от того, какой будет эпидемиологическая ситуация в эту пятницу и понедельник. После этого будут приниматься соответствующие решения. В том числе и о том, в какой по цвету зоне карантина будет находиться город,
– сказал он.
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Какие ограничения действуют в Киеве
До 30 апреля:
- Общественный транспорт работает в режиме спецперевозок.
- Детские сады закрыты.
- Все учебные заведения работают в дистанционном формате.
- Приостановлена работа социально-реабилитационных центров.
- Больницы не проводят плановых госпитализаций, только срочные операции.
- Запрещена работа продуктовых ярмарок.
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