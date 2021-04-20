По всей стране, в том числе и Киеве ситуация с коронавирусом стабилизировалась. Но в КГГА еще только планируют рассмотреть вопрос об ослаблении карантина в столице. Вероятно, это произойдет в конце недели.

Глава КГГА заявил, что решение о локдауне в столице пересмотрят, учитывая динамику роста заболеваемости и наполненности больниц.

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Что известно о рассмотрении вопроса карантина в Киеве

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник отметил, что за эпидемиологической ситуацией будут наблюдать в течение этой недели. 23 апреля в Киевском горсовете будут решать относительно ограничений на Пасхальные праздники.

Ситуация в Киеве немного улучшилась, стабилизировалась, но все будет зависеть от того, какой будет эпидемиологическая ситуация в эту пятницу и понедельник. После этого будут приниматься соответствующие решения. В том числе и о том, в какой по цвету зоне карантина будет находиться город,

– сказал он.

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Какие ограничения действуют в Киеве

До 30 апреля:

Общественный транспорт работает в режиме спецперевозок.

Детские сады закрыты.

Все учебные заведения работают в дистанционном формате.

Приостановлена ​​работа социально-реабилитационных центров.

Больницы не проводят плановых госпитализаций, только срочные операции.

Запрещена работа продуктовых ярмарок.

Обратите внимание! Из-за локдауна в Киеве фестиваль "Книжный арсенал" предварительно перенесли на месяц. Организаторы заявляли, что его запланировали на 23 – 27 июня.