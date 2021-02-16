Возле Киева в Боярке 16 февраля две 7-классницы выпили по 40 таблеток дротаверина. Такую "игру" они увидели в TikTok. Одна девушка, к сожалению, умерла, а другая находится в больнице.

Трагедия произошла в гимназии "Гармония". В полиции сообщили, что дети нашли в соцсетях видео вроде "Выпей 40 таблеток и посмотри, что будет".

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Девочки, которым всего по 12 лет, выпили 40 таблеток дротаверина – это лекарственный препарат от спазмов. Об этом пишет "Громадське".

Одна лицеистка, к сожалению, умерла. Другую доставили в больницу – ее жизни пока ничего не угрожает.

Детские самоубийства в Киеве

В правительстве обеспокоены этим случаем и призывают родителей внимательно следить за тем, чем интересуются их дети в интернете.

Детям следует запрещать общаться с незнакомцами и повторять действия, которые предлагаются в сети.

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба пишет, что опасность в интернете больше, чем кажется.

Дети могут не понимать последствий своих действий, могут считать развлечением то, что приводит к катастрофическим последствиям. Поговорите со своими детьми об опасности онлайн. Напомните детям о важных правилах пользования интернетом и социальными сетями,

– отметил Кулеба.

Ранее сайт 24 канала писал, что в столице и области за последнее время произошли несколько ужасных случаев – дети выпрыгнули из многоэтажек.

В соцсетях родители утверждают, что это не случайность, а среди молодежи активизировалась новая ужасная "игра", по аналогу "Синего кита", – когда детей доводят до самоубийств.