Такие выплаты являются ежегодными. Они – приурочены ко Дню памяти и примирения и Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Актуально До конца года средняя зарплата может вырасти до 14 500 гривен, – премьер-министр
Выплаты к 9 мая: кто их получит
- Ветераны Второй мировой.
- Участники АТО.
- Воины-интернационалисты.
- Участники Революции Достоинства.
- Некоторые другие категории граждан.
Виталий Кличко сообщил, что в этом году деньги получат более 80 тысяч киевлян.
Мы продолжаем помогать, и в дальнейшем будем поддерживать наших защитников,
– рассказал Кличко во время онлайн-брифинга.
Всего на выплаты выделено почти 52 миллиона гривен в рамках городской программы "Забота. Навстречу киевлянам".
О каких суммах идет речь, пока не сообщается.
Выплаты в других регионах
Деньги получат и в других городах и областях, в частности в Харьковской области ветеранам войны дополнительно выплатят по 2 тысячи гривен. В Одессе запланировали, что такую помощь выплатят более 60 тысячам одесситов.
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Выплаты от Кабмина
Также до 5 мая должны были выплатить деньги от Кабинета Министров. Их получили такие категории граждан.
Лица, которые стали инвалидами из-за войны.
- I группы – 4 421 гривна;
- II группы – 3 906 гривен;
- III группы – 3 391 гривна.
Другие категории:
- Участники боевых действий и пострадавшие участники Революции Достоинства – 1 491 гривна;
- Лица, имеющие особые заслуги перед Родиной – 4 421 гривна;
- Члены семей погибших – 966 гривен;
- Участники войны – 612 гривен.