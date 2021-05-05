Такие выплаты являются ежегодными. Они – приурочены ко Дню памяти и примирения и Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Актуально До конца года средняя зарплата может вырасти до 14 500 гривен, – премьер-министр

Выплаты к 9 мая: кто их получит

Ветераны Второй мировой.

Участники АТО.

Воины-интернационалисты.

Участники Революции Достоинства.

Некоторые другие категории граждан.

Виталий Кличко сообщил, что в этом году деньги получат более 80 тысяч киевлян.

Мы продолжаем помогать, и в дальнейшем будем поддерживать наших защитников,

– рассказал Кличко во время онлайн-брифинга.

Всего на выплаты выделено почти 52 миллиона гривен в рамках городской программы "Забота. Навстречу киевлянам".

О каких суммах идет речь, пока не сообщается.

Выплаты в других регионах

Деньги получат и в других городах и областях, в частности в Харьковской области ветеранам войны дополнительно выплатят по 2 тысячи гривен. В Одессе запланировали, что такую ​​помощь выплатят более 60 тысячам одесситов.

Обратите внимание Пенсионных накоплений пока не будет: правительство отправило законопроект на доработку

Выплаты от Кабмина

Также до 5 мая должны были выплатить деньги от Кабинета Министров. Их получили такие категории граждан.

Лица, которые стали инвалидами из-за войны.

I группы – 4 421 гривна;

II группы – 3 906 гривен;

III группы – 3 391 гривна.

Другие категории: