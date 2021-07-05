Полицейские задержали нарушителя спокойствия. Кроме оружия для холостых патронов у злоумышленника изъяли самодельный меч.
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Сейчас на месте происшествия работают следователи. Они устанавливают все обстоятельства инцидента.
Квалифицировали как хулиганство
Пистолет, из которого стрелял мужчина, является сигнальным / Фото полиции Киевской области
- Как отметили в полиции Киевской области, правонарушитель совершил несколько выстрелов из пистолета Stalker m906.
- На звуки выстрелов правоохранители отреагировали мгновенно. Злоумышленника задержали.
- Меч, который, вероятно, признают холодным оружием, изъяли.
У злоумышленника изъяли самодельный меч / Фото полиции Киевской области
По факту инцидента полицейские открыли уголовное производство по статье о хулиганстве, совершенном с применением огнестрельного или холодного оружия.
Какими были мотивы нарушителя, пока неизвестно.
Если мужчину признают виновным в совершении преступления, ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.