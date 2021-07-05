Вооруженный мечом: в Вышгороде под Киевом мужчина устроил стрельбу возле горсовета

5 июля 2021 , 18:36
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Источник:

полиция Киевской области

Чрезвычайное происшествие произошло днем 5 июля вблизи городского совета Вышгорода. Неизвестный устроил стрельбу из стартового пистолета.

Полицейские задержали нарушителя спокойствия. Кроме оружия для холостых патронов у злоумышленника изъяли самодельный меч.

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Сейчас на месте происшествия работают следователи. Они устанавливают все обстоятельства инцидента.

Квалифицировали как хулиганство


Пистолет, из которого стрелял мужчина, является сигнальным / Фото полиции Киевской области

  • Как отметили в полиции Киевской области, правонарушитель совершил несколько выстрелов из пистолета Stalker m906.
  • На звуки выстрелов правоохранители отреагировали мгновенно. Злоумышленника задержали.
  • Меч, который, вероятно, признают холодным оружием, изъяли.


У злоумышленника изъяли самодельный меч / Фото полиции Киевской области

По факту инцидента полицейские открыли уголовное производство по статье о хулиганстве, совершенном с применением огнестрельного или холодного оружия.

Какими были мотивы нарушителя, пока неизвестно.

Если мужчину признают виновным в совершении преступления, ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Автор: Олексій Чибісов