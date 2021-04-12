Совершил ДТП и бежал: в Крыму поймали нетрезвого водителя с документами помощника депутата
Под Киевом в Вышгороде полицейские поймали очередного автовладельца, который навеселе совершил ДТП и пытался уйти от ответственности.
Источник:dtp.kiev.ua
Несмотря на попытки мужчины уехать с места аварии, его все же задержали свидетели инцидента еще до приезда полиции. Как отметили очевидцы, уже после появления патрульных нарушитель правил дорожного движения пытался прикрыться своей должностью.
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Впрочем, ему это не удалось. Теперь водителю грозит немалый штраф.
Представлялся помощником депутата
- Вечером 11 апреля водитель Lanos задел припаркованную на обочине машину. Несмотря на ДТП он пытался уехать с места, но ему помешали свидетели происшествия.
- Мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения.
- Правоохранителям мужчина якобы показывал документы помощника-консультанта депутата местного райсовета и аргументировал, что его за подобные нарушения наказывать не надо.
- Полицейские несмотря на попытки нарушителя избежать ответственности составили в отношении него два админпротокола – за совершение ДТП и управление машиной в нетрезвом состоянии.
Мужчину поймали фактически на месте ДТП / Фото dtp.kiev.ua
Если суд признает мужчину виновным, ему придется заплатить 17 тысяч гривен штрафа за пьяное вождение и 340 гривен за нарушение правил, что привело к аварии. Также его могут на год лишить прав.
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