Інцидент трапився поблизу вулиці Чорнобильської у неділю, 16 травня. Водій автобуса потрапив у лікарню через поранення в груди.
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Деталі інциденту в Києві
Поліцейські, які чергували у районі, почули звук, схожий на постріл. Водночас до них підійшов чоловік та розповів про інцидент. Пасажир автобуса вистрілив у водія.
На команди зупинитись ймовірний злочинець не реагував. Після тривалого переслідування, його таки наздогнали та затримали. У чоловіка виявили предмет, схожий на револьвер.
Причини конфлікту між пасажиром та водієм
За словами очевидців, між водієм автобуса та пасажиром виник конфлікт через телефонні розмови у салоні. Як розповів затриманий, водій застосував проти нього газ. У відповідь пасажир вистрілив йому в груди.
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