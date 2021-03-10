50 тысяч за 3 месяца аренды: на взятке разоблачили одного из руководителей НАН Украины – фото
Заместителя директора одного из институтов Национальной академии наук задержали с поличным во время получения денег от предпринимателя за аренду помещения в центре Киева.
Источник:СБУ
По данным следствия, доктор технических наук требовал деньги от бизнесмена за незаконную передачу в аренду здания Института электродинамики НАН.
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Нежилое помещение расположено в центре Киева, а за передачу его в пользование предпринимателя злоумышленник требовал 50 тысяч гривен ежеквартально.
Что известно об ученом-взяточнике
- Как утверждают следователи, оперативники СБУ задокументировали получение должностным лицом первой части аванса.
- Когда же заместитель директора института получил вторую часть взятки, его задержали.
- Сколько денег он требовал за подписание договора аренды, неизвестно.
- Правоохранители проводят обыск в кабинете фигуранта уголовного производства. По факту преступления открыли дело по статье о получении взятки должностным лицом.
Вскоре задержанному изберут меру пресечения и сообщат о подозрении. Также работники прокуратуры решают вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения и отстранении его от должности.
Если вину чиновника докажут в суде, ему грозит от 5 до 10 лет заключения с конфискацией имущества. Также служители Фемиды могут запретить ему занимать определенные должности на 3 года после увольнения.
Чиновник НАН попался на взятке / Фото пресс-службы СБУ
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