Заместителя директора одного из институтов Национальной академии наук задержали с поличным во время получения денег от предпринимателя за аренду помещения в центре Киева.

По данным следствия, доктор технических наук требовал деньги от бизнесмена за незаконную передачу в аренду здания Института электродинамики НАН.

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Нежилое помещение расположено в центре Киева, а за передачу его в пользование предпринимателя злоумышленник требовал 50 тысяч гривен ежеквартально.

Что известно об ученом-взяточнике

Как утверждают следователи, оперативники СБУ задокументировали получение должностным лицом первой части аванса.

Когда же заместитель директора института получил вторую часть взятки, его задержали.

Сколько денег он требовал за подписание договора аренды, неизвестно.

Правоохранители проводят обыск в кабинете фигуранта уголовного производства. По факту преступления открыли дело по статье о получении взятки должностным лицом.

Вскоре задержанному изберут меру пресечения и сообщат о подозрении. Также работники прокуратуры решают вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения и отстранении его от должности.

Если вину чиновника докажут в суде, ему грозит от 5 до 10 лет заключения с конфискацией имущества. Также служители Фемиды могут запретить ему занимать определенные должности на 3 года после увольнения.

Чиновник НАН попался на взятке / Фото пресс-службы СБУ