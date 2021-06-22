Жителям дома, горевшего на Киевщине, предложили переночевать в Доме культуры

В селе Белогородка Богородчанского района 21 июня прогремел взрыв. После этого в многоэтажке вспыхнул пожар, погиб мужчина. Людям, оставшимся без крыши над головой, временно предложили переместиться в дом культуры.

В Киевской ОГА уверяют, что ситуацию со взрывом в Белогородке держит под контролем председатель Василий Володин. На месте происшествия до сих пор работают спасатели.

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Госпитализировали 3 жителей дома

В больницу доставили трех жителей: 2 взрослых мужчин и 13-летнего ребенка. Их состояние – средней тяжести. Жители не смогли заночевать у себя дома. Тех, кто не мог остаться у друзей и родственников, обустроили в местном доме культуры.

Также ведем переговоры с застройщиками и руководителями гостиниц для временного отселения пострадавших. Людей обеспечим всем необходимым. Дом будет охраняться,

– сказал Володин.

Как сообщают СМИ, не ночевали в собственных домах 40 человек. Уже утром 22 июня люди начали съезжаться в пятиэтажку. Однако внутрь их пустят лишь тогда, когда завершат работу эксперты.

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Что известно о взрыве в Белогородке:

Взрыв произошел на третьем этаже примерно в обед 21 июня.

После этого в доме вспыхнул пожар. Огонь распространился на 4 и 5 этажи и кровлю.

Эвакуировали 40 человек. К сожалению, нашли одного погибшего.

Смотрите фото, как происходила ликвидация пожара / Фото Киевской ОГА