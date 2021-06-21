К счастью, пожар удалось локализовать. Однако спасатели продолжают выполнять свою работу.

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Согласно оперативным данным, пожарные нашли на месте пожара тело погибшего человека. Предварительно, жертвой пожара стал мужчина.

В больницу в состоянии средней тяжести доставили 13-летнего ребенка и 2 взрослых мужчин. Кроме того, еще 6 человек после осмотра врачами от госпитализации отказались.

Люди, которые живут в этом доме, не смогут этой ночью ночевать дома. В Киевской ОГА уверяют, что решают вопрос их расселения.

"Часть имеет возможность остаться у родственников или знакомых. Для остальных мы прямо сейчас обустраиваем в местном доме культуры центр помощи и место для ночлега", – отметили в ОГА.

Глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин добавил, что ведут переговоры с застройщиками и руководителями гостиниц для временного отселения пострадавших. Людей обещают обеспечить всем необходимым.

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