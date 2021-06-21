Взрыв в многоэтажке под Киевом: спасатели нашли тело жертвы

На Киевщине, в селе Белогородка, 21 июня в 5-этажном доме произошел взрыв, который привел к пожару. В результате трагедии 1 человек погиб, еще 3 – госпитализировали.
К счастью, пожар удалось локализовать. Однако спасатели продолжают выполнять свою работу.
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В пожаре погиб человек, есть пострадавшие
Согласно оперативным данным, пожарные нашли на месте пожара тело погибшего человека. Предварительно, жертвой пожара стал мужчина.
В больницу в состоянии средней тяжести доставили 13-летнего ребенка и 2 взрослых мужчин. Кроме того, еще 6 человек после осмотра врачами от госпитализации отказались.
Жильцам дома ищут временное место жительства
Люди, которые живут в этом доме, не смогут этой ночью ночевать дома. В Киевской ОГА уверяют, что решают вопрос их расселения.
"Часть имеет возможность остаться у родственников или знакомых. Для остальных мы прямо сейчас обустраиваем в местном доме культуры центр помощи и место для ночлега", – отметили в ОГА.
Глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин добавил, что ведут переговоры с застройщиками и руководителями гостиниц для временного отселения пострадавших. Людей обещают обеспечить всем необходимым.
Пожар в многоэтажке в Киевской области: что известно
- В 5-этажном жилом доме в Белогородке, 21 июня, в 13:20 в квартире на третьем этаже произошел взрыв. После, там вспыхнул пожар.
- Огонь распространился на четвертый и пятый этажи, а также на крышу. Разрушений опорных конструкций нет.
- На месте происшествия работали 62 спасателя. Они вывели на свежий воздух 40 жителей дома.