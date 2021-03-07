В Деснянском районе Киева вечером 7 марта прогремел взрыв. Сейчас информации о жертвах или пострадавших нет. Правда, повредило окна в соседнем доме.

Инцидент произошел примерно в 21: 00 на улице Радистов. Правоохранители предварительно установили, что взорвалось неизвестное вещество. Еще одно громкое происшествие в столице Конфликт между подругами: стали известны новые детали убийства полицейской в Киеве Взрыв на Радистов в Киеве: подробности Место взрыва располагается рядом с гаражными помещениями.

После того как правоохранители получили соответствующее сообщение, туда отправились, следователи, кинологи с собакой, представители ГСЧС и врачи.

Вечером воскресенья правоохранители обеспечивали охрану места происшествия. Также устанавливают детали.

Информацию об инциденте уже зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений. После завершения проверки правоохранители решит, по какой статье открывать уголовное производство. Отметим! Недавно еще один громкий взрыв прогремел в Дрогобыче на Львовщине. Инцидент произошел у подъезда одного из домов. В результате погибли 37-летний и 41-летний мужчины. Также пострадала женщина, но через некоторое время она умерла в больнице. Как выяснили правоохранители, взорвалась граната, и ее принес один из погибших. Мужчины дружили и перед инцидентом вернулись с заработков в Польше. Где располагается улица Радистов в Киеве / Карта