Взрыв возле гаражей прогремел в Деснянском районе Киева
На Радистов в Киеве возле гаражей взорвалось неизвестное вещество / "Информатор"
В Деснянском районе Киева вечером 7 марта прогремел взрыв. Сейчас информации о жертвах или пострадавших нет. Правда, повредило окна в соседнем доме.
Источник:пресс-служба Нацполиции в Киеве
Инцидент произошел примерно в 21: 00 на улице Радистов. Правоохранители предварительно установили, что взорвалось неизвестное вещество.
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Взрыв на Радистов в Киеве: подробности
- Место взрыва располагается рядом с гаражными помещениями.
- После того как правоохранители получили соответствующее сообщение, туда отправились, следователи, кинологи с собакой, представители ГСЧС и врачи.
- Вечером воскресенья правоохранители обеспечивали охрану места происшествия. Также устанавливают детали.
- Информацию об инциденте уже зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений. После завершения проверки правоохранители решит, по какой статье открывать уголовное производство.
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