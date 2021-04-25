Рейди закладами громадського харчування і розваг у столиці продовжуються. Минулої доби поліцейські перевірили майже 800 об'єктів, знайшли порушників і покарали навіть відвідувачів.

Упродовж доби 24 квітня поліцейські перевірили 793 об'єкти господарської сфери. Загалом виявили 34 факти порушення карантину.

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Які заклади у Києві порушували карантин

Під час перевірки поліцейські виявили порушення у розважальних закладах. Вони попри червону зону у столиці приймали відвідувачів і надавали свої послуги.

Серед порушників такі заклади:

"Авалон",

"Росток",

"Редкая птица",

ресторан "Голосіївський двір",

Усі вони працювали попри заборону та приймали гостей.



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Порушення карантину у закладах Києва: дивіться оперативне відео

Кого і як покарали за порушення карантину у Києві

Усього за добу поліцейські склали 34 протоколи та 209 постанов. При тому, покарали і адміністрації закладів, і відвідувачів.

За не виконання вимог статті 44-3 про Порушення правил щодо карантину склали:

на посадових осіб розважальних закладів склали 15 протоколів,

на відвідувачів – 81 постанову.



Як покарали порушників карантину у Києві / Інфографіка Нацполіції Києва

Важливо! Київ і область наразі залишаються у червоній зоні карантину, де робота закладів громадського харчування дозволена тільки на виніс, а розважальних – під забороною. У МОЗ припускають, що вже наступного тижня обмеження у Києві можна буде зняти. Принаймні позитивна динаміка з подолання хвилі коронавірусу про це свідчить.

