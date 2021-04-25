Які заклади порушували карантин у Києві: фото і відео
Рейди закладами громадського харчування і розваг у столиці продовжуються. Минулої доби поліцейські перевірили майже 800 об'єктів, знайшли порушників і покарали навіть відвідувачів.
Источник:поліція Києва
Упродовж доби 24 квітня поліцейські перевірили 793 об'єкти господарської сфери. Загалом виявили 34 факти порушення карантину.
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Які заклади у Києві порушували карантин
Під час перевірки поліцейські виявили порушення у розважальних закладах. Вони попри червону зону у столиці приймали відвідувачів і надавали свої послуги.
Серед порушників такі заклади:
- "Авалон",
- "Росток",
- "Редкая птица",
- ресторан "Голосіївський двір",
Усі вони працювали попри заборону та приймали гостей.
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Кого і як покарали за порушення карантину у Києві
Усього за добу поліцейські склали 34 протоколи та 209 постанов. При тому, покарали і адміністрації закладів, і відвідувачів.
За не виконання вимог статті 44-3 про Порушення правил щодо карантину склали:
- на посадових осіб розважальних закладів склали 15 протоколів,
- на відвідувачів – 81 постанову.
Як покарали порушників карантину у Києві / Інфографіка Нацполіції Києва
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