Київський метрополітен з 1 квітня не використовуватиме більше зелені картки для проїзду. Про це пасажирів попереджали заздалегідь.

Їх замінили на Kyiv Smart Card та інші засоби оплати проїзду в комунальному транспорті столиці. Всі поїздки, які лишаються на зеленій карті просто згорають.

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Рішення про відмову від зелених карток ухвалили ще у 2020 році. Пасажирів попереджали про це заздалегідь.

Як можна оплатити проїзд

Сплатити за проїзд у громадському транспорті столиці можна за допомогою:

Kyiv Smart Card

безконтактною банківською карткою будь-якої платіжної системи

мобільних додатків (Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Сard)

разовим квитком з QR-кодом (паперовим або електронним)

Картку можна поповнювати у касах або ж з допомогою мобільного додатку. За один раз можна придбати до 50 поїздок й заощадити до 1,5 гривні на кожній поїздці.

До теми, у київському метрополітені дедалі більше з’являються нових турнікетів. Про це йшлося на сайті 24 каналу.