Еще полтысячи больных в Киеве: статистика инфицирования коронавирусом за минувшие сутки
В Киеве зарегистрировали 458 новых случаев коронавируса / "Слово и Дело"
В Киеве по состоянию на 5 апреля зарегистрировали 458 новых случаев заболевания коронавирусом. В целом в столице COVID-19 болеют 167 668 человек, выздоровели – 107 559.
Источник:телеграм Виталия Кличко
Всего в области за минувшие сутки, 4 апреля, зафиксировали 619 случаев. Поэтому Киевский регион по состоянию на 5 апреля занял одну из топовых позиций среди областей Украины по количеству больных ковидом.
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Кто болеет в Киеве
За 4 апреля, в столице зарегистрировали:
- 277 случаев инфицирования женщин в возрасте от 18 до 99 лет.
- 157 положительных тестов среди мужчин в возрасте от 18 до 92 лет.
- Возросло количество детских случаев инфицирования – 11 девочек и 13 мальчиков.
- К сожалению, увеличилось и число смертей от болезни – 32 летальных случая за сутки, всего умерли 3 617 человек.
- Больше всего случаев зарегистрировали в Днепровском (151), Дарницком (88) и Деснянском (72) районах.
Госпитализация в столице и прививки
- За воскресенье, 4 апреля, госпитализировали 61 пациента с диагнозом коронавируса.
- 409 госпитализированных человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
- Несмотря на выходной день, в столице вакцинировали 130 человек.
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