В Киеве по состоянию на 5 апреля зарегистрировали 458 новых случаев заболевания коронавирусом. В целом в столице COVID-19 болеют 167 668 человек, выздоровели – 107 559.

Всего в области за минувшие сутки, 4 апреля, зафиксировали 619 случаев. Поэтому Киевский регион по состоянию на 5 апреля занял одну из топовых позиций среди областей Украины по количеству больных ковидом. Актуально Более 10 тысяч больных в сутки: статистика COVID-19 в Украине Кто болеет в Киеве За 4 апреля, в столице зарегистрировали: 277 случаев инфицирования женщин в возрасте от 18 до 99 лет.

157 положительных тестов среди мужчин в возрасте от 18 до 92 лет.

Возросло количество детских случаев инфицирования – 11 девочек и 13 мальчиков.

К сожалению, увеличилось и число смертей от болезни – 32 летальных случая за сутки, всего умерли 3 617 человек.

Больше всего случаев зарегистрировали в Днепровском (151), Дарницком (88) и Деснянском (72) районах. Госпитализация в столице и прививки За воскресенье, 4 апреля, госпитализировали 61 пациента с диагнозом коронавируса.

409 госпитализированных человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Несмотря на выходной день, в столице вакцинировали 130 человек. Важно! В Киеве с 5 апреля усилили карантин. В частности – проезд в транспорте по спецперепускам и количество пассажиров не более 50% от сидячих мест, а учебный и рабочие процессы преимущественно происходят дистанционно.