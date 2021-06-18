Учительница избила ребенка с инвалидностью в Киеве: за дело взялась полиция

Через сутки после того, как в сети обнародовали запись избиения учительницей мальчика из инклюзивного класса киевской школы №58, на произошедшее отреагировали правоохранители.

Ювенальные полицейские пообщались с участниками записанного на видео инцидента, учителями, а также родителями школьников. Квалификацию инцидента пока не предоставили. С ней правоохранители хотят разобраться после проведения проверки.

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К проведению проверки подключились также и должностные лица Департамента образования и науки Киева.

Избиение произошло пол года назад

Как отметили правоохранители, инцидент с избиением ребенка-аутиста учительницей мог произойти в декабре 2020 года. Впрочем, с тех пор в полицию никто не обращался.

Скорее всего, как говорит нардеп Павел Сушко, родители пострадавших детей ничего не знали о поведении учительницы.

Представители КГГА обещают, что проверка будет максимально тщательной, а кроме стражей порядка в ней будут участвовать службы по делам детей.

Уважаемые коллеги, в очередной раз подчеркиваем, учебное заведение – это пространство безопасности для детей и ответственности взрослых! По окончанию проверки, в рамках действующего законодательства, будут приняты соответствующие управленческие решения в отношении участников этого конфликта,

– подчеркнули чиновники.