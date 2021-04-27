Дело мужчины, которого задержали по подозрению в уничтожении машины журналистов-антикоррупционеров, будут судить после почти года расследования. За это время правоохранители так и не нашли его сообщников, а также не выяснили личности заказчиков.

Как отметили в Офисе генерального прокурора, 27 апреля прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении киевлянина, который якобы поджег автомобиль "Схем" в Броварах. Мужчине грозит от 3 до 10 лет заключения. Если служители Фемиды признают его виновным в совершении преступления.

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Действия злоумышленника правоохранители квалифицировали как уничтожение имущества группой лиц по предварительному сговору. Целью поджога, как установили следователи, было влияние на журналистов для препятствования выполнению профессиональных обязанностей.

Заказчики неизвестны



Мужчине грозит до 10 лет заключения / Фото Офиса генерального прокурора

Производство в отношении единого задержанного за поджог машины журналистов, Кирилла Барихашвили, выделили в отдельное производство.

Следователи выяснили, что ночью 17 августа 2020 года в Броварах злоумышленники бросили на переднюю часть машины предмет, из-за которого машина загорелась и была уничтожена.

Злоумышленника, который якобы непосредственно поджег машину, нашли и задержали. Однако других сдвигов по делу не произошло. Заказчики поджога остаются неизвестными, а другие сообщники подозреваемого скрываются от следствия.

Когда именно начнется суд над мужчиной, пока неизвестно.



У задержанного нашли доказательства причастности к поджогу машины журналистов / Фото Офиса генерального прокурора

По подозрению в причастности к поджогу авто "Схем" полицейские разыскивают Дмитрия Ободовского и Юрия Проценко. Им инкриминируют организацию преступления.