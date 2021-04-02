В Киеве обнаружили 1164 новых случая коронавируса. Это лишь на 53 человека больше, чем за предыдущий период. Информация по состоянию на 2 апреля.

На фоне общей ситуации с этой вирусной болезнью в Украине, в столице за последние двое суток нет резкого увеличения, впрочем, количество новых больных каждый день и не уменьшается.

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Статистика заболеваний коронавирусом

По состоянию на 2 апреля в Киеве обнаружили 1164 новых случая коронавируса. Общая цифра заболеваний COVID-19 в столице составляет уже 164 605 человек.

К сожалению, 46 человек умерли (всего 3 495 человек).

Вакцинация и выздоровление

За прошедшие сутки 571 человек преодолел коронавирус (всего 106 788).

По состоянию на 1 апреля 2021 года в Украине, по данным Минздрава, в Киеве сделали 20 719 вакцинаций.

Столица лидирует среди других регионов по количеству прививок, впрочем, общая ситуация в Украине безутешная. Сайт 24 канала писал о том, что наше государство оказалось на вершине печального рейтинга – согласно оценкам Bloomberg при текущих темпах вакцинирования коллективный иммунитет (75% провакцинированного населения) будет достигнут лишь за 10 лет.