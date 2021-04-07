В Киеве обнаружили 1 417 новых случаев коронавируса. Спада заболеваемости нет. Это информация по состоянию не 7 апреля.

В столице фиксируют стабильную ситуацию. Впрочем, количество новых больных не уменьшается. В Украине, к сожалению, новые рекорды.

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Статистика заболеваний коронавирусом

По состоянию на 7 апреля в Киеве обнаружили 1 417 новых случаев коронавируса. Общая цифра заболеваний COVID-19 в столице составляет уже 170 517 человек.

К сожалению, 45 человек умерли (всего 3701 человек).

В Украине новые рекорды

Если ситуацию в столице можно назвать стабильной, за последние дни количество новых больных не увеличивается, то в Украине за минувшие сутки зафиксировали рекордное количество жертв коронавируса – 481 человека. А также рекордное количество госпитализаций – в больницу попали 5 587 человек.

За прошедшие сутки в Украине подтвердили 15 415 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом написал министр здравоохранения Максим Степанов.

Вакцинация

В Киеве за минувшие сутки сделали 1 819 прививок. Всего вакцинированы в столице 27 158 человек.