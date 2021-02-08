Киевскую экс-судью будут судить за преследование майдановцев
За преследование майдановцев будут судить киевскую экс-судью / hromadske.ua
Прокуроры сообщили о подозрении бывшей судье одного из районных судов Киева. Ей инкриминируют незаконное препятствование проведению митингов и демонстраций во время Революции Достоинства.
Источник:Офис генпрокурора
По информации следствия, 23 января 2014 года судья привлекла к административной ответственности при отсутствии доказательств и обстоятельств, отягчающих ответственность, 3 человека.
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Что известно о деле активистов
- Майдановцев обвинили в невыполнении водителями требований об остановке.
- Все они 29 декабря 2013 года были участниками движения колонны автомобилей от улицы Крещатик Киева до резиденции беглого президента Виктора Януковича "Межигорье" в селе Новые Петровцы Вышгородского района.
- Ради устрашения митингующих, судья назначила им наиболее строгий вид административного взыскания, предусмотренный санкцией указанной статьи, – лишила права управления транспортным средством.
- Впоследствии апелляционный суд эти решения отменил, а производство закрыл в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения.
В чем обвиняют судью
Ей инкриминируют незаконное препятствование проведению митингов и демонстраций во время событий Майдана в 2013 – 2014 годах.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Государственного бюро расследований.
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