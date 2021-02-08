Прокуроры сообщили о подозрении бывшей судье одного из районных судов Киева. Ей инкриминируют незаконное препятствование проведению митингов и демонстраций во время Революции Достоинства.

По информации следствия, 23 января 2014 года судья привлекла к административной ответственности при отсутствии доказательств и обстоятельств, отягчающих ответственность, 3 человека. Читайте также Дела Майдана: экс-правоохранителей будут судить за преследование Черкасских протестующих Что известно о деле активистов Майдановцев обвинили в невыполнении водителями требований об остановке.

Все они 29 декабря 2013 года были участниками движения колонны автомобилей от улицы Крещатик Киева до резиденции беглого президента Виктора Януковича "Межигорье" в селе Новые Петровцы Вышгородского района.

от улицы Крещатик Киева до резиденции беглого президента Виктора Януковича "Межигорье" в селе Новые Петровцы Вышгородского района. Ради устрашения митингующих, судья назначила им наиболее строгий вид административного взыскания, предусмотренный санкцией указанной статьи, – лишила права управления транспортным средством.

назначила им наиболее строгий вид административного взыскания, предусмотренный санкцией указанной статьи, – Впоследствии апелляционный суд эти решения отменил, а производство закрыл в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения. В чем обвиняют судью Ей инкриминируют незаконное препятствование проведению митингов и демонстраций во время событий Майдана в 2013 – 2014 годах. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Государственного бюро расследований. Важно! 21 января 2021 года Европейский суд по правам человека признал, что во время протестов на Майдане украинская власть своими действиями нарушала права людей. Это касается жестокого разгона протестующих в Киеве и других украинских городах.