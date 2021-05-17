По словам нардепа от "Слуги народа" Ольги Василевской, во время конфликта чуть не убили охранника заведения. Он получил ранения и ушибы.

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Полицейские, работавшие на месте происшествия, изъяли у причастных к драке посетителей боевое оружие, боеприпасы и крупные суммы денег.

Заместитель председателя ГФС с подчиненными

Как написала политик, следователи установили всех участников конфликта. Ими оказались:

заместитель председателя Государственной фискальной службы;

руководитель оперативного подразделения ДФС, который ранее возглавлял Святошинский район полиции Киева;

другие работники и руководители центрального аппарата, налоговой милиции Киева, области.

Кто именно из налоговиков устроил стрельбу, нардеп не сообщила. Также, непонятной остается судьба задержанных. Отпустили ли их полицейские после работы на месте инцидента, неизвестно.

В ДФС все опровергают

Представители фискальной службы уже успели отреагировать на информацию о вероятной причастности своих сотрудников к преступлению. В пресс-службе опровергают, что к инциденту были причастны руководители ДФС.