Согласно официальной статистике, которую опубликовали на странице системы мониторинга распространения пандемии от СНБО, за прошедшие сутки врачи столицы поставили диагноз COVID-19 453 новым инфицированным. От осложнений болезни умерли 11 человек.

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За сутки медики признали 2307 жителей столицы выздоровевшими от инфекции.

Количество заболевших уменьшилось до 58 тысяч

Положительные цифры в виде резкого увеличения количества выздоровевших и постепенного уменьшения заболевших позволяют делать выводы о том, что третья волна COVID-19 отступает.

В настоящее время количество людей с подтвержденным диагнозом и активным течением болезни в столице – 58 519. Еще неделю назад эта цифра была стабильной и значительно выше.

В больницах Киева занято 20,8% коек, выделенных для инфицированных COVID-19.

Показатели вакцинации не очень велики

Киев является безусловным лидером Украины по показателям вакцинации людей от коронавирусной болезни. Всего первую дозу прививки получили 100 665 киевлян. И этого крайне мало для формирования коллективного иммунитета. За сутки в столице сделали всего лишь 331 прививку.