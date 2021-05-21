COVID-19 в Киеве: за сутки обнаружили 453 новых больных, выздоровели более 2 тысяч человек

Ситуация с распространением коронавирусной болезни в Киеве улучшается с каждым днем. Спад третьей волны пандемии продолжается, о чем свидетельствует статистика Минздрава по состоянию на 21 мая.

Согласно официальной статистике, которую опубликовал СНБО, за прошедшие сутки, 20 мая, врачи столицы поставили диагноз COVID-19 453 новым инфицированным. От осложнений болезни умерли 11 человек.

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За сутки медики признали 2307 жителей столицы выздоровевшими от инфекции.

Количество заболевших уменьшилось до 58 тысяч

Поскольку количество выздоровевших резко возрастает, а число новых случаев постепенно уменьшается, можно предположить, что третья волна COVID-19 отступает.

В настоящее время количество людей с подтвержденным диагнозом и активным течением болезни в столице – 58 519. Еще неделю назад эта цифра была стабильной и значительно выше.

В больницах Киева занято 20,8% коек, выделенных для инфицированных COVID-19.



Ситуация с COVID-19 в районах Киева / Инфографика КГГА

Показатели вакцинации не очень высоки

Киев является безусловным лидером Украины по показателям вакцинации людей от коронавирусной болезни. Всего первую дозу прививки получили 100 665 киевлян. И этого крайне мало для формирования коллективного иммунитета. За сутки в столице сделали всего лишь 331 прививку.

С начала пандемии в Киеве: