Как свидетельствует статистика СНБО, в столице третий день подряд количество выздоровевших людей превышает цифру новых случаев заболевания. От COVID-19 за сутки умерли 22 пациента.

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Количество людей, болезнь которых сейчас находится в активной фазе, уменьшилось на 189.

В Киеве болеют более 65 тысяч жителей

Цифры от Минздрава свидетельствуют о том, что за сутки болезнь преодолели 848 человек. По состоянию на утро 14 мая в Киеве болеют COVID-19 65 343 человека.

В больницах города сохраняется относительно тяжелая ситуация. Однако, в отличие от крайне плохой ситуации в пик третьей волны пандемии, в медицинских учреждениях есть свободные койкоместа.

В Центре общественного здоровья не выкладывают информацию о проведенных в лабораториях тестах с 11 мая.

С начала пандемии в Киеве: выявлено 201 209 случаев заболевания COVID-19;

4905 жителей умерли;

130 961 пациенты выздоровели.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала