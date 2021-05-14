Как свидетельствует статистика СНБО, в столице третий день подряд количество выздоровевших людей превышает цифру новых случаев заболевания. От COVID-19 за сутки умерли 22 пациента.
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Количество людей, болезнь которых сейчас находится в активной фазе, уменьшилось на 189.
В Киеве болеют более 65 тысяч жителей
Цифры от Минздрава свидетельствуют о том, что за сутки болезнь преодолели 848 человек. По состоянию на утро 14 мая в Киеве болеют COVID-19 65 343 человека.
В больницах города сохраняется относительно тяжелая ситуация. Однако, в отличие от крайне плохой ситуации в пик третьей волны пандемии, в медицинских учреждениях есть свободные койкоместа.
В Центре общественного здоровья не выкладывают информацию о проведенных в лабораториях тестах с 11 мая.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала