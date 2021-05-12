Столь стремительное увеличение количества новых заболевших в официальной статистике, скорее всего, связано с тем, что на выходных случаи инфицирования фактически не фиксировали. За 11 мая в Киеве, согласно данным СНБО, зафиксировали 627 инфицированных COVID-19.

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16 пациентов умерли от осложнений болезни.

Количество выздоровевших значительно больше

В официальные данные заболеваемости внесли 864 случая выздоровления от коронавирусной инфекции. За сутки количество людей с активной стадией болезни уменьшилось на 253, что является редкостью для Украины во времена пандемии.

Сейчас в Киеве болеют COVID-19 65 876 человек.

В Центре общественного здоровья отчитываются о получении 444 положительных ПЦР-тестов в лабораториях столицы. Несоответствие цифр протестированных граждан с официальными данными заболеваемости можно объяснить тем, что в Минздраве до сих пор подтягивают хвосты и вносят старые данные о заболевших еще в те дни, когда Киев находился в красной зоне карантина.

С начала пандемии в Киеве: выявили 199 802 случая заболевания COVID-19;

умерли 4854 человека;

129 072 человека выздоровели;



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала