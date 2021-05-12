Столь стремительное увеличение количества новых заболевших в официальной статистике, скорее всего, связано с тем, что на выходных случаи инфицирования фактически не фиксировали. За 11 мая в Киеве, согласно данным СНБО, зафиксировали 627 инфицированных COVID-19.
Смотрите также В Украине около 5 тысяч инфицированных коронавирусом за сутки: статистика Минздрава
16 пациентов умерли от осложнений болезни.
Количество выздоровевших значительно больше
В официальные данные заболеваемости внесли 864 случая выздоровления от коронавирусной инфекции. За сутки количество людей с активной стадией болезни уменьшилось на 253, что является редкостью для Украины во времена пандемии.
Сейчас в Киеве болеют COVID-19 65 876 человек.
В Центре общественного здоровья отчитываются о получении 444 положительных ПЦР-тестов в лабораториях столицы. Несоответствие цифр протестированных граждан с официальными данными заболеваемости можно объяснить тем, что в Минздраве до сих пор подтягивают хвосты и вносят старые данные о заболевших еще в те дни, когда Киев находился в красной зоне карантина.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала