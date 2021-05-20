Согласно данным, которые внесли в систему мониторинга распространения пандемии от СНБО, за прошедшие сутки медики зафиксировали 433 новых случая инфицирования COVID-19. От осложнений болезни умерли 11 человек.

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Об улучшении ситуации с распространением болезни свидетельствует количество выздоровевших. В минувший день болезнь преодолел 3 001 киевлянин.

Болеют более 60 тысяч жителей столицы

Количество свободных коек с кислородом в больницах Киева постоянно уменьшается, как и цифра людей с активной стадией инфекции. Сейчас в столице болеют 60 384 жителя. Недавно этот показатель был значительно больше.

Согласно информации от Центра общественного здоровья, за прошедшие сутки в лабораториях столицы провели 316 положительных тестов путем ПЦР.

С начала пандемии в Киеве: заболели 203 327 жителей столицы;

умерли 4 983 человека;

выздоровели 137 960 киевлян.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала