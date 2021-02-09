Забив знайомого на смерть: у Києві за підозрою у вбивстві затримали 23-річного чоловіка – відео
Підозрюваного у вбивстві затримали / kyiv.npu.gov.ua
Чоловік, який раніше не мав проблем із законом, може провести за ґратами наступні 10 років. Мешканця Одеської області затримали ввечері 8 лютого у центрі Києва.
Источник:пресслужба поліції Києва
Про злочин поліцейські дізналися від лікарів. Вони повідомили, що поблизу станції метро "Площа Льва Толстого" забрали чоловіка, якого побили.
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Як з'ясувалося, свідки побиття одним чоловіком іншого викликали потерпілому лікарів швидкої, які госпіталізували постраждалого у важкому стані.
Умисне ушкодження, яке призвело до смерті
Підозрюваний у вбивстві був нетверезим / Фото пресслужби поліції Києва
- Правоохоронці, які одразу ж почали розслідувати злочин, та встановили, що перед бійкою двоє чоловіків розпивали алкогольні напої.
- Між ними стався конфлікт, який переріс у бійку, під час якої потерпілий отримав серйозні ушкодження.
- Врятувати життя потерпілому медики не змогли. У кареті швидкої чоловік помер.
- Ймовірного вбивцю затримали. Ним виявився 23-річний мешканець Одеської області.
Наразі затриманому вже оголосили про підозру у нанесенні умисних тяжких ушкоджень, які спричинили смерть потерпілого.
Незабаром фігуранту справи обиратимуть запобіжний захід.
Дивіться відео з місця смертельної бійки у Києві:
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