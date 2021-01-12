Заболеваемость COVID-19 в Киеве растет: Рубан говорит, что все согласно прогнозу
В Киеве в течение 11 января коронавирус подтвердили у 898 человек. Это вдвое больше, чем в предыдущий день. В то же время в Госпотребслужбе считают, что рост заболеваемости идет согласно прогнозам.
COVID-19 в Киеве: как Рубан объяснил рост заболеваемости
Сейчас в столице не фиксируют резкого роста случаев COVID-19. Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.
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По его словам, увеличение количества новых подтвержденных заражений коронавирусом соответствует прогнозам.
Это рост после периода каникул и праздников. Полностью прогнозируемый рост. Мы наблюдаем не стремительный, а медленный рост заболеваемости,
– пояснил Рубан.
А также добавил, что увеличение больных, согласно прогнозам, будут фиксировать со среды (13 января) с некоторым снижением в субботу и воскресенье (16–17 января).
Рубан подытожил, что введенный локдаун позволит сдерживать распространение вируса в организованных коллективах.
Коронавирус в Киеве: основное
- В течение 11 января в столице недуг подтвердили у 898 человек. Зато 10 января – у 371 жителя столицы. То есть произошел рост более чем в 2 раза.
- За минувшие сутки госпитализировали 62 пациентов. Другие остались лечиться дома на самоизоляции.
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