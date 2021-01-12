В Киеве в течение 11 января коронавирус подтвердили у 898 человек. Это вдвое больше, чем в предыдущий день. В то же время в Госпотребслужбе считают, что рост заболеваемости идет согласно прогнозам.

COVID-19 в Киеве: как Рубан объяснил рост заболеваемости

Сейчас в столице не фиксируют резкого роста случаев COVID-19. Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Узнайте больше За сутки в Украине обнаружили 5 116 новых больных COVID-19, но выздоровевших в три раза больше

По его словам, увеличение количества новых подтвержденных заражений коронавирусом соответствует прогнозам.

Это рост после периода каникул и праздников. Полностью прогнозируемый рост. Мы наблюдаем не стремительный, а медленный рост заболеваемости,

– пояснил Рубан.

А также добавил, что увеличение больных, согласно прогнозам, будут фиксировать со среды (13 января) с некоторым снижением в субботу и воскресенье (16–17 января).

Рубан подытожил, что введенный локдаун позволит сдерживать распространение вируса в организованных коллективах.

Коронавирус в Киеве: основное