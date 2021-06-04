Об этом сообщили 4 июня. Однако к правоохранителям парень пришел еще в мае.
Актуально Курьер въехал в стену и бросил мопед: видео невероятного побега от патрульных в Киеве
Больше о раскаянии
Злоумышленником оказался 23-летний парень. Он рассказал правоохранителям, что месяц находился дома.
В общении со столичными правоохранителями юноша сказал, что осознавал, что сделал и признает свою ошибку. С ним лишь провели профилактическую беседу. А вот его скутеру повезло меньше – повезли на штрафплощадку.
Разговор со скутеристом, который убегал от полицейских: видео "Сегодня"
О каком побеге говорится
- Это случилось 15 марта на Днепровской набережной в Киеве.
- Патрульные пытались поймать курьера популярной службы доставки "Ракета".
- Однако пилот мопеда длительное время создавал аварийные ситуации, чтобы убежать.
- Это случилось, поскольку скутерист нарушил правила дорожного движения – поехал на красный свет светофора.
- Впоследствии он все же сбежал, выехав на пешеходную зону.
- А видео этого инцидента приобрело популярность в сети.