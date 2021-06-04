Об этом сообщили 4 июня. Однако к правоохранителям парень пришел еще в мае.

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Больше о раскаянии

Злоумышленником оказался 23-летний парень. Он рассказал правоохранителям, что месяц находился дома.

В общении со столичными правоохранителями юноша сказал, что осознавал, что сделал и признает свою ошибку. С ним лишь провели профилактическую беседу. А вот его скутеру повезло меньше – повезли на штрафплощадку.

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О каком побеге говорится

  • Это случилось 15 марта на Днепровской набережной в Киеве.
  • Патрульные пытались поймать курьера популярной службы доставки "Ракета".
  • Однако пилот мопеда длительное время создавал аварийные ситуации, чтобы убежать.
  • Это случилось, поскольку скутерист нарушил правила дорожного движения – поехал на красный свет светофора.
  • Впоследствии он все же сбежал, выехав на пешеходную зону.
  • А видео этого инцидента приобрело популярность в сети.