Сдался и покаялся: задержали курьера, который убегал от патрульных в Киеве – видео

Еще в марте на Березняках в Киеве от патрульных ловко сбежал курьер на скутере. Видео погони тогда получило огласку в сети. Впоследствии юноша все же понял, что поступил неправильно и сам сдался полиции.

Об этом сообщили 4 июня. Однако, к правоохранителям парень пришел еще в мае.

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Больше о раскаянии

Злоумышленником оказался 23-летний парень. Он рассказал правоохранителям, что месяц находился дома.

В общении со столичной полицией юноша сказал: осознавал, что сделал и признает свою ошибку. С ним лишь провели профилактическую беседу. А вот его скутеру повезло меньше – повезли на штрафплощадку.

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О каком побеге говорится