О заминировании мужчина сообщил 26 апреля. О том, что ему объявили подозрение, сообщили 28 мая.

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Задержанному 37 лет, как его нашли – не сообщают. Следователи выяснили, что мужчина хотел дезорганизовать и нарушить проезд транспорта на мосту. Поэтому он позвонил на "102" и сообщил о готовящемся взрыве.

Ему объявили подозрение по статье о ложном сообщении об угрозе безопасности граждан или уничтожении объектов. Если его вину докажут в суде, мужчине грозит от 2 до 6 лет тюрьмы.

Другие фейковые минирования

Во Львове 27 мая сообщили о заминировании ТРЦ Forum Lviv. Из торгового центра эвакуировали примерно 3,5 тысячи человек.

В Кривом Роге 26 мая нашли предмет, который был похож на бомбу. Это была коробка с привязанным мобильным телефоном. На ней было написано "вызывайте саперов".

Окружной административный суд Киева 26 мая "заминировали". Посетителей и работников суда срочно эвакуировали из здания. Однако осмотр показал, что взрывчатки там нет.

Важно! Верховная Рада приняла решение усилить ответственность за фейковые минирования. Любители неудачных шуток теперь могут сесть за решетку от 4 до 8 лет, а их имущество могут конфисковать.