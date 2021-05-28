Задержали “минера” Северного моста в Киеве: почему он это сделал

Недавно правоохранителям сообщили, что в Киеве готовится подготовка взрыва Северного моста. Впоследствии взрывчатку там не нашли. После задержания "минер" рассказал, какими были его мотивы.

О заминировании мужчина сообщил 26 апреля. О том, что ему объявили подозрение, сообщили 28 мая.

К теме Подозрительная коробка в центре Одессе: внутри обнаружили муляж взрывчатки и боевую гранату

Больше об этом случае

Задержанному 37 лет, как его нашли – не сообщают. Следователи выяснили, что мужчина хотел дезорганизовать и нарушить проезд транспорта на мосту. Поэтому он позвонил на "102" и сообщил о готовящемся взрыве.

Ему объявили подозрение по статье о ложном сообщении об угрозе безопасности граждан или уничтожении объектов. Если его вину докажут в суде, мужчине грозит от 2 до 6 лет тюрьмы.

Другие фейковые минирования

Во Львове 27 мая сообщили о заминировании ТРЦ Forum Lviv. Из торгового центра эвакуировали примерно 3,5 тысячи человек.

В Кривом Роге 26 мая нашли предмет, который был похож на бомбу. Это была коробка с привязанным мобильным телефоном. На ней было написано "вызывайте саперов".

Окружной административный суд Киева 26 мая "заминировали". Посетителей и работников суда срочно эвакуировали из здания. Однако осмотр показал, что взрывчатки там нет.