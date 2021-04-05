В Киеве задержали девушку, которая продавала спецпропуски. С помощью них можно ездить в транспорте Киева, который с 5 апреля работает в режиме спецперевозок. Хотя задержали одного человека, однако уголовных производств открыли несколько. Также стало известным, сколько подделок было у подозреваемой.

В целом девушка должна была заработать минимум 20 тысяч гривен. Об этом заместитель начальника Нацполиции Андрей Крищенко рассказал на брифинге.

О задержанной По 200 гривен за спецпропуск: в Киеве 18-летняя девушка продавала нелегальные удостоверения

Что сообщил правоохранитель

У девушки, которую задержали правоохранители, всего было 100 пропусков. Она продавала их по 200 гривен за штуку. Поэтому можно сделать вывод, что она хотела заработать до 20 тысяч гривен.

Является ли этот случай единственным

Правоохранители открыли несколько уголовных производств. По словам Крищенко, одно дело возбудили после обращения городской администрации, а другое – в управлении полиции Шевченковского района. Касаются ли они одного и того же случая – неизвестно.

Правоохранители устанавливают, где девушка взяла спецпропуски. Это поможет установить, только ли она их продавала.

18-летняя девушка продавала спецпропуски: что о ней известно

Киевлянка разместила объявление о продаже спецпропусков в фейсбуке.

Она рассказала, что заказала удостоверение через интернет в больнице, которая была указанной в справках для проезда.

Девушка заплатила за них 5 тысяч гривен.

Ее задержали с поличным, потому что вокруг образовалось скопление, которое привлекло внимание правоохранителей.

Какая ответственность за такое правонарушение

В полиции открыли производство по статье о подделке документов. Оно предусматривает штраф, админарест или 2-летнее заключение. Сейчас идет следствие.

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Как следят за соблюдением карантина в Киеве

Правоохранители столицы получили больше работы, чем это было раньше. Сейчас они следят и за соблюдением эпидемиологических ограничений:

проверяют наличие специальных пропусков у пассажиров на входе в общественный транспорт и метрополитен;

усиленные мобильные группы полиции следят за тем, чтобы транспорт не был переполнен;

патрулируют в общественных местах, где возможно скопление граждан и с помощью громкоговорителя обращаются к прохожим с просьбой выполнять карантинные требования;

Кроме того, 3 и 4 апреля провели проверку в 490 заведениях хозяйственной деятельности (в основном развлекательные и общественного питания). В 173 из них выявили нарушения карантина и им теперь грозит штраф от 34 до 170 тысяч гривен.