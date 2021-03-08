На Марш женщин в Киеве пришли представители консервативной организации "Традиция и порядок". Его представители пытались заблокировать вход на станцию метро Почтовая Площадь.

Одного из противников женского шествия задержали правоохранители. Этот момент попал на видео журналистов.

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Инцидент произошел после окончания Марша женщин, около 14:15. Правоохранители пока никак не прокомментировали задержание.

Полиция задержала мужчину-противника Марша женщин: смотрите видео НВ

Поліція затримала одного з членів організації Традиція і Порядок, який разом з іншими прихильниками цього руху намагався перекрити вхід в метрополітен.



Про всі подробиці з події читайте у нашому онлайні️https://t.co/MwMyQABbv4 pic.twitter.com/I7OpNqHVOc — НВ (@tweetsNV) March 8, 2021

Заметим, что движение "Традиция и порядок" выступает против Марша женщин на 8 Марта и движения феминизма. Его члены организовали акцию под названием "Операция по спасению феминисток".

Марш женщин в Киеве 8 марта: коротко

Женское шествие было посвящено Международному женскому дню. Это – уже традиционное мероприятие для столицы, там его проводят с 2018 года. Нынешний лозунг – "У пандемии женское лицо".

Участники шествия требовали, в частности, ратификации Стамбульской конвенции, создания безопасных условий труда для женщин, а также открытия государственных приютов для жертв домашнего насилия.

Справка. Стамбульская конвенция – международный акт в сфере защиты прав женщин. Украина подписала его еще в 2010 году, однако до сих пор так и не смогла ратифицировать.

Акцию организовал ряд общественных и правозащитных организаций, среди них – "Марш Женщин", Amnesty International Ukraine, Women's International League for Peace and Freedom, Украинский Женский Фонд и другие.



Что стоит знать о 8 марта / Инфографика 24 канала