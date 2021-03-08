На Марше женщин в Киеве мужчина пытался перекрыть вход в метро: видео задержания
На Марш женщин в Киеве пришли представители консервативной организации "Традиция и порядок". Его представители пытались заблокировать вход на станцию метро Почтовая Площадь.
Источник:НВ
Одного из противников женского шествия задержали правоохранители. Этот момент попал на видео журналистов.
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Инцидент произошел после окончания Марша женщин, около 14:15. Правоохранители пока никак не прокомментировали задержание.
Полиция задержала мужчину-противника Марша женщин: смотрите видео НВ
Заметим, что движение "Традиция и порядок" выступает против Марша женщин на 8 Марта и движения феминизма. Его члены организовали акцию под названием "Операция по спасению феминисток".
Марш женщин в Киеве 8 марта: коротко
Женское шествие было посвящено Международному женскому дню. Это – уже традиционное мероприятие для столицы, там его проводят с 2018 года. Нынешний лозунг – "У пандемии женское лицо".
Участники шествия требовали, в частности, ратификации Стамбульской конвенции, создания безопасных условий труда для женщин, а также открытия государственных приютов для жертв домашнего насилия.
Акцию организовал ряд общественных и правозащитных организаций, среди них – "Марш Женщин", Amnesty International Ukraine, Women's International League for Peace and Freedom, Украинский Женский Фонд и другие.
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